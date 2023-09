Bestuurder die met bestelbus motorrijder aanreed, krijgt 120 uur taakstraf

De 38-jarige Patrick Z. uit Den Helder die vorig jaar februari een motorrijder aanreed krijgt 120 uur taakstraf van de rechter opgelegd. De motorrijder liep door het ongeluk een gedeeltelijke dwarslaesie op. Bij het niet goed uitvoeren van de taakstraf moet Z. zestig dagen de gevangenis in.

Bij de zitting twee weken geleden bleek al dat er enkel slachtoffers zijn te betreuren bij dit ongeluk. Uiteraard geldt dit voor het slachtoffer zelf, maar ook Patrick Z. vertelde snikkend dat hij de motorrijder nooit had gezien. En als dat wel was gebeurd, hij de manoeuvre nooit had gemaakt.

Z. reed de Walvisvaardersweg in Den Helder op, en wilde halverwege de weg keren zodat hij met de neus de goede kant op zou staan in een parkeervak. Daarbij zag hij niet dat er achter hem een motorrijder reed. Die kon niet meer remmen en botste op de zijkant van de bus.

'Aanmerkelijk onvoorzichtig'

Het slachtoffer vertelde dat zijn leven compleet is veranderd. "Wij zijn inmiddels verhuisd naar een aangepaste woning", vertelde het slachtoffer in zijn verklaring. "Ik krijg dagelijks zorg aan huis, ook van mijn vrouw. Zo had ik mijn en ons leven niet voorgesteld."

De rechter vindt dat Z. vorig jaar 'aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden'. Hij had bij het maken van de U-bocht op de Walvisvaardersweg meer tijd moeten nemen en moeten remmen of helemaal stoppen, vindt de rechtbank, zodat hij zeker kon weten dat de weg vrij was.

Naast de taakstraf moet Z. een half jaar zijn rijbewijs inleveren. De rechter volgt hiermee de eis van de officier van justitie. Vlak na het ongeluk was het rijbewijs van Z. al kort ingevorderd.