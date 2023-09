Alpaca's doodgebeten en zwaargewond: wat is er gebeurd?

Op de Gooische alpacaboerderij aan de Wakkerendijk in Eemnes troffen de eigenaren gistermiddag een slagveld aan. Twee ontsnapte honden beten een alpaca dood en verwondden vier anderen. Het is nog niet duidelijk hoe de gewonde alpaca's eraan toe zijn. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

De dierenarts houdt de alpaca's iedere dag in de gaten, maar de boerderij weet nog niet hoe het af zal lopen. "Van de twintig alpaca's zijn er nog negentien over. Een van de dieren is gisteren al gestorven, maar er zijn nog vier gewonden." vertelt Francis, de schoondochter van de eigenaren van de boerderij. Een van de verwonde alpaca's is drachtig en kan haar jong verliezen door de stress.

Niet de eerste keer

De ontsnapte honden blijken al eerder toegeslagen te hebben. "We werden gebeld door een manege in de buurt. Vorige week zijn de honden ook ontsnapt en vielen daar de paarden aan. Maar paarden zijn groter en kunnen van zich afbijten, alpaca's kunnen dit helaas niet zo goed." De hondenbaasjes hadden niet verteld dat ze al eerder ontsnapt waren.

Er moet nog beslist worden wat er met de honden gaat gebeuren. Na de aangifte zijn ze in beslag genomen voor onderzoek. "De eigenaren wilden hun honden graag terug. Maar als ze terug zouden komen, zou bij ons de angst toeslaan. We hebben gezien hoe ze in de alpaca's beten. Als ze eenmaal bloed hebben geproefd willen ze meer."

De terugkomst van de honden zou ook een probleem kunnen vormen voor de schapen en koeien die in de nabijgelegen weilanden staan.

Focus op alpaca's

Het tragische incident is met camerabeelden vastgelegd. deze worden door de politie onderzocht. De honden zijn van huis ontsnapt en kwamen daarna bij de boerderij terecht. De alpaca's zijn zeventien minuten lang geteisterd door de honden.

"Het was vreselijk om te zien. Ze waren alleen maar gefocust op de alpaca's. Wij kwamen later pas aan nadat mijn schoonvader ons belde. Hij probeerde in zijn eentje om de honden weg te houden. Maar als hij er een wegkreeg, dook de ander er weer op."

Golfkarretje ertussen

De ernstig gewonde alpaca kon apart gezet worden toen de honden eenmaal moe werden. Door de verwondingen is het drachtige beestje doodgegaan. Met een golfkarretje probeerden de eigenaren de honden bij de andere dieren weg te houden, maar na afloop bleken er toch vier alpaca's gewond te zijn.

Voor nu is het nog onzeker hoe de dieren zullen herstellen en wanneer de boerderij weer open kan gaan.