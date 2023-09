Hooikoortsseizoen voorbij? Vergeet het maar: ook tijdens herfst kans op klachten

Wie denkt dat het hooikoortsseizoen voorbij is, heeft het mis. Ook in de herfst produceert de natuur nog volop irriterende stoffen die, zeker nu het zonnig en droog is, vrij spel hebben.

Het 'hooikoorts-hoogseizoen' valt in mei en juni als de grassen bloeien, maar dat zijn niet de enige veroorzakers van tranende ogen en niesbuien. Volgens bioloog Maurice Martens zijn bovistzwammen net zo lastig. Zodra deze zwammen hun schimmelsporen loslaten, verspreiden deze zich door de lucht en die veroorzaken dezelfde klachten bij hooikoortspatiënten. Juist in nu het buiten droog en vrij zonnig is; dan hangen er veel pollen in de lucht.

Bovistzwammen groeien voornamelijk in duin- en bosgebieden. ''Noord-Holland is een klein gebied met een lange duinstreek, door de paddenstoelen in de duinen komen er sporen in de lucht en daar kunnen mensen allergisch voor zijn", aldus Martens.

Ceder

Martens laat weten dat in deze herfstperiode ook de ceder in bloei staat. Daardoor komt bijvoet in de lucht. Deze pollensoort zorgt ook voor klachten bij patiënten. Hooikoortspatiënten die in de buurt van kloosters, kerken en parken moeten volgens Martens extra opletten tijdens de herfst: de dennensoort komt daar het meest voor. Het bloeiseizoen is in de maanden september en oktober.