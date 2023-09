Big Bazar nu toch écht failliet verklaard

Winkelketen Big Bazar is vandaag door een rechter in Amsterdam officieel failliet verklaard. Gisteren deed het bedrijf bij de rechter in Leeuwarden nog een ultieme poging om uitstel te krijgen, maar die mislukte.

Big Bazar heeft afgelopen maanden al meerdere keren op het punt van faillissement gestaan. Ze vroegen al die keren vlak voor de zitting nog financiële hulp aan, in de hoop de situatie weer op de rit te krijgen. Die werd telkens afgewezen, maar de aanvragen voor het faillissement werden daardoor wel uitgesteld.

In totaal liepen tegen de winkelketen ruim dertig faillissementsaanvragen, van schuldeisers die al een tijd hun rekening onbetaald hadden gezien. Dat zijn bijvoorbeeld verhuurders van de panden waar Big Bazar in zat.

Voor 1.300 medewerkers betekent het failliet van het bedrijf ook het einde van hun baan. Zij hebben hun loon over september nog niet gekregen, al belooft het bedrijf dat ze dat wel gaan doen. Dat het nu nog niet is overgemaakt komt volgens de advocaat van de winkelketen omdat ze anders een schuldeiser boven de ander zouden stellen, en dat mag niet.

Impact op winkelstraat

Een retailexpert vertelde eerder aan NH dat het faillissement van Big Bazar grote gaten achter gaat laten in de Noord-Hollandse winkelstraten. "Het zijn winkels met veel vierkante meters. Dat kan niet zomaar iedere ondernemer overnemen. De toekomst van de retail is ook weer niet zo rooskleurig dat de ondernemers in de rij staan om winkelruimte over te nemen."

Een aantal winkels is in aanloop naar het faillissement al gesloten. Dat is bijvoorbeeld het geval in Schagen, waar sowieso al veel leegstand is.