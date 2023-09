Besties: Tonny en Bea zijn al 77 jaar vriendinnen en appen elkaar elke ochtend

Tonny van der Kort (77) uit Velserbroek en Bea Meier (77) uit Haarlem kennen elkaar al hun hele leven. Sinds ze allebei weduwe zijn, is de vriendschap nog meer verdiept. "Wij doen heel veel met elkaar en appen elke ochtend, nadat Bea in de badkamer was gevallen," vertelt Tonny in het NH-televisieprogramma Besties. "Dan krijg je zo'n visioen dat het misschien nog eens gebeurt," vult Bea aan, "en dat ik niet op zou kunnen staan."

Tonny en Bea groeiden samen op in de Indische buurt van Haarlem. Tonny: "Ik denk dat onze moeders met de kinderwagens bij elkaar kwamen. Ik was enig kind en Bea kwam uit een groot gezin, dus daar was minder persoonlijke aandacht." Volgens Bea had Tonny meer speelgoed en was dat de eerste aantrekkingskracht.

Ruzies

Terug op de hoek van de Atjehstraat en de Bankastraat komen nog meer herinneringen boven, zoals de ruzies die ze hadden met de bewoners van het huis waar ze altijd een bal tegen de muur trapten en ook samen maakten ze ruzie. "Wij hebben de haren uit elkaars hoofd getrokken," bekent Tonny, "maar het kwam altijd weer goed."

