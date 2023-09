Het glas heffen op referendumfeestje: 'Historische datum in parkeerdebat'

Het is de overwinning van de democratie, vindt SP-voorman Ruud Kuin. Vanavond gaat de gemeenteraad van Haarlem akkoord met de aanvraag voor een referendum over de invoering van betaald parkeren. Tijdens een voorbereidende commissievergadering bleek al dat de coalitie overstag ging. De aanvragers en de politieke partijen die het afgelopen jaar streden voor een volkspeiling, hebben al een referendumfeestje gepland na afloop van de raadsvergadering.

Tot voor kort was namelijk een draagvlakonderzoek doorslaggevend of er in een wijk betaalde parkeervergunningen doorgevoerd worden om de parkeerdruk te verminderen. En nu werden alle bezwaren afgewezen en een referendum geweigerd. Door een rechterlijke uitspraak en een dringend advies van de bezwarencommissie wordt dat nu wel mogelijk gemaakt.

Een spontane petitie met bijna 8000 ondertekenaars en daarnaast 1200 ingediende bezwaren maakten duidelijk dat veel Haarlemmers er anders over denken. En dat die mening van tafel wordt geveegd, is voor oppositiepartijen altijd een doorn in het oog geweest.

Het wordt niet echt spannend meer; het debat in die raadsvergadering. PvdA-voorman Maarten Wiedemeijer lichtte twee weken geleden in de commissievergadering de ommezwaai toe: "Om het vertrouwen in de politiek vergroten." De meerderheid van de raad wilde eigenlijk geen referendum. De invoering van het betaald parkeren in elf woonwijken is voor hen te belangrijk voor de toegankelijkheid van de steeds groter groeiende stad.

"Ongeacht de uitkomst van een referendum is het belangrijk dat er een groot debat over komt in Haarlem", stelt SP-raadslid Ruud Kuin namens de oppositiepartijen. "De gemiddelde Haarlemmer is heel redelijk, als je hem er maar bij betrekt en serieus neemt. Daar zit de boosheid, daar zit het venijn. En dat moet weg."

Glas heffen

De aanvragers en honderd actieve medestanders, opgetrommeld op bijeenkomsten en via Facebook, zijn uitgenodigd om na het finale oordeel vanavond het glas te heffen op een feestje. "Want het is een historische datum", stelt Kuin in de uitnodiging vast. Hij waakt nog wel voor teveel enthousiasme, omdat er straks 4000 handtekeningen nodig zijn om het referendum ook echt door te laten gaan. "En dan hebben we ook een opkomst nodig van dertig procent bij het referendum, om de uitkomst als zwaarwegend advies te laten gelden."

Het is de SP om het even wat de uitslag van het parkeerreferendum wordt. Kuin is niet faliekant tegen de invoering van betaald parkeren en een vergunningssysteem. Maar hij hekelt wel dat de draagvlakonderzoeken radicaal zijn geschrapt na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. En dat veel politieke partijen niet openlijk in hun campagne verteld hebben dat er in Haarlem betaald moest gaan worden voor een plekje voor de auto in de straat.

'Gelijk hebben of gelijk krijgen'

"Alleen GroenLinks is daar altijd open en duidelijk over geweest", zegt Kuin. "Maar die partij heeft geen absolute meerderheid, dus kan je niet als legitimatie aandragen dat de kiezer hiervoor nu eenmaal gekozen heeft." Of er uiteindelijk betaald gaat worden voor de auto voor de deur is en blijft een beslissing van de gemeenteraad. Maar zoals PvdA'er Maarten Wiedemeijer al tijdens de commissievergadering zei: "Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen."