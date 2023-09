OM wil dat motorclubleider Lysander de R. niet voorwaardelijk vrij komt

Lysander de R. werd in 2018 veroordeeld tot negen jaar cel. Als voorman van de Hells Angels in Haarlem was De R. verantwoordelijk voor geweldplegingen, bedreigingen, brandstichting en het leiding geven aan een criminele organisatie.

In augustus zou de motorclubleider na vijf jaar cel eigenlijk met een enkelband weer naar buiten mogen. Een maand voor zijn vervroegde vrijlating werd de geboren Heemskerker echter opnieuw opgepakt, waardoor zijn vervroegde vrijlating niet doorging. Volgens het OM zou Lysander de R. tussen 2019 en 2022 zijn criminele activiteiten in de gevangenis door hebben gezet.

Vandaag eiste het Openbaar Ministerie dat de Hardliner niet vervroegd vrijkomt en zijn oorspronkelijke celstraf van 9 jaar helemaal uitzit. Lysander de R. zou zich volgens het OM schuldig hebben gemaakt aan misdragingen terwijl hij achter de tralies zit.

De R. richtte een paar dagen nadat de rechter in 2019 de Hells Angels verbood, een eigen motorclub op met de naam Hardliners. Het logo van de club is bijna identiek aan die van de Hells Angels. Binnenkort buigt de rechter zich over de vraag of de Hardliners, net als de Hells Angels, ook verboden moeten worden.

Advocaat

Volgens zijn advocaat Remco Kint neemt het OM via deze weg een 'sneltrein'. Zo zou Lysander de R. drie jaar langer vast kunnen blijven zitten, terwijl hij nog niet veroordeeld is in de andere zaak.

Lysander de R. noemde de eis van het OM vandaag 'buitensporig'. "Ik krijg het toetje voordat ik het hoofdmenu heb gehad", zei hij tegen de rechter.