Diemenaar en Amsterdammer aangehouden in Laren na wilde achtervolging

Twee verdachten uit Diemen en Amsterdam zijn gisteravond aangehouden in het Hendriklaantje in Laren, nadat ze vanaf de A12 bij Ede door de politie werden achtervolgd.

"Gezien de veiligheid hebben we de politiehelikopter het werk laten doen, die hing erboven." De Diemenaar en de Amsterdammer zijn uiteindelijk in Laren aangehouden. Tijdens hun dollemansrit hebben ze geen schade aangericht.

Rondom het voertuig werd wat vermoedelijk 'explosief materiaal' was aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd hierop ingeschakeld om onderzoek te doen.

Alle beperkingen

Of er daadwerkelijk sprake was van explosieven doet de politie geen uitspraken. "Dit in het belang van het onderzoek, en omdat de verdachten in alle beperkingen zitten." Dit betekent dat de twee geen contact mogen hebben met de buitenwereld, op hun advocaat of iemand van justitie na.