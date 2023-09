Vitale Huiskamer moet Oosterwijk afhelpen van vandalisme en drugsoverlast

De Vitale Huiskamer is het nieuwste initiatief om de problemen in Oosterwijk aan te pakken. De wijk wordt al jaren geteisterd door criminaliteit, drugs en vandalisme. De Vitale huiskamer is bedoeld als ontmoetingsplek voor bewoners en instanties, zoals in bovenstaande video is te zien. Opvallend is dat de ruimte vlak naast buurthuis De Stut staat, waar ze niet zitten te wachten op een extra ontmoetingsplek.

Volgens de gemeente Heemskerk moet de Vitale Huiskamer een 'warme en gastvrije omgeving worden waar iedereen zich op z'n gemak kan voelen. Het is een ruimte waar mensen van verschillende leeftijden en culturen elkaar op een prettige manier kunnen leren kennen. Dit is mogelijk door de activiteiten, workshops en programma's van de maatschappelijke partners.'.

Opvallend is dat het initiatief, waar de gemeentes Beverwijk en Heemskerk gemeenschapsgeld in hebben gestoken, pal naast een vergelijkbare plek ligt: ontmoetingscentrum De Stut. In dezelfde straat zijn vier zalen, tientallen vrijwilligers en ontelbare bezoekers dagelijks in de weer om een gezellige tijd te hebben. "Onze deur staat altijd open," aldus coördinator Paula Walstra.

Staan niet te springen

Bezoekers van De Stut staan niet te springen om een extra plek. Meerdere bezoekers geven aan dat de Vitale Huiskamer niet veel toevoegt en De Stut zou al voorzien in sociale activiteiten én hulp bieden bij maatschappelijke problemen in de wijk.

De Vitale Huiskamer werkt naar eigen zeggen anders dan het ontmoetingscentrum in dezelfde straat. De ruimte is alleen open als betrokken partners als Stichting Welzijn Beverwijk de ruimte reserveren en een activiteit organiseren. "Het Rode Kruis Ziekenhuis is bijvoorbeeld niet verbonden aan De Stut, maar gaat wel bij ons thema-avonden organiseren," aldus een medewerker van de Vitale Huiskamer, die wat gepikeerd reageert op de kritiek.

Meer verbinding

NH heeft aan de gemeentes Heemskerk en Beverwijk gevraagd wat De Vitale Huiskamer toevoegt naast het levendige ontmoetingscentrum De Stut, notabene in dezelfde straat? Daar is nog geen antwoord op gekomen.

Heemskerk en Beverwijk mikken met het initiatief uiteindelijk op meer verbinding in de probleemwijk door het houden van 'thema-avonden, gezamenlijke maaltijden, creatieve workshops en sportactiviteiten. De maatschappelijke partners bieden activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren'.