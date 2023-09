Amsterdam aA nl Kunststudent plaatst eigen werk langs de kunstroute ArtZuid: "Een soort van protestactie"

Een vreemde eend in de bijt tijdens het laatste weekend van de beeldententoonstelling ArtZuid in Oud-Zuid. Want tussen de werken van gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland stond daar opeens het beeld 'Neo Fountain', in het holst van de nacht neergezet door kunststudent Jessica Kuhn (23). " Het idee is dat als je een willekeurig object in een kunstomgeving brengt, het ineens als kunst wordt erkend."

Jessica Kuhn heeft een mooi plekje uitgekozen, recht tegenover het Hilton aan de Apollolaan. Op een grote sokkel prijkt een flinke ijshoorn, zo'n ding dat je in het hele land bij snackbars ziet staan. En dat is dan ook precies wat het is. "Dat ijsje komt ergens uit Gouda. Die heb ik met de auto opgehaald. Er is een reclamefabriek voor dat soort dingen. Ze hebben er heel veel van." Jessica heeft de ijshoorn midden in de nacht met vrienden tussen de beelden van ArtZuid gezet. "Het is een soort van protestactie misschien. Maar misschien ook niet. Eigenlijk ben ik een soort ethische hacker. Ik wilde de ijshoorn onderdeel van de tentoonstelling laten worden. Om te zien of mensen het gaan zien als echt kunstwerk of niet. Want in principe is het gewoon een reclame-ijshoorntje."

Foto: Jessica Kuhn - AT5

Het werk heet niet voor niets 'Neo Fountain'. "Dat is vanwege Marcel Duchamp. Die zette een toilet neer in een kunstruimte en daarmee was het dan kunst. Hij noemde het 'Fountain'. Dus het is eigenlijk een beetje dat idee: dat als je een willekeurig object in een kunstomgeving brengt het ineens als kunst wordt erkend."

Foto: Jessica Kuhn - AT5

De sokkel heeft Jessica gemaakt van hout en een betonnen plaat, en ook het informatiebord bij het beeld heeft ze zelf gemaakt. "Ik moest de hele huisstijl van ArtZuid namaken en ook het betonnen blok waar mijn naam op staat. Alles binnen twee dagen. Dikke stress maar het is wel goed gelukt." Van de organisatie heeft Jessica nog helemaal niets gehoord, en ook niet van Jasper Krabbé, hij is deze editie van ArtZuid de curator. Wel heeft Jessica afgelopen weekend stiekem zitten kijken hoe de bezoekers reageerden. "Iedereen is een beetje verbaasd. Want het staat niet op de kaart van de kunstroute. Je ziet ze denken: 'Wat is dat? En wie is dat mens?'."

"In het werk zit een gps-tracker" Jessica Kuhn -kunststudent

De beeldententoonstelling startte in mei en was afgelopen weekend voor het laatst te bezoeken. De beelden moeten nog worden weggehaald door de organisatie van ArtZuid. Jessica is erg benieuwd wat ze met 'Neo Fountain' gaan doen. "Wordt het ook afgehaald of niet, dat is een beetje de vraag. In het werk zit een gps-tracker. Of het wordt meegenomen door de organisatie of niet, dat gaan we zien."