Ruud al halve eeuw held van Reddingsbrigade Bloemendaal

Van de honderd jaar dat de Reddingsbrigade Bloemendaal bestaat is Ruud Cloeck op de kop af een halve eeuw redder in nood. Voor die kanoër die omsloeg, voor honderden kinderen die op zinderende hete dagen zoek raakten op het strand en voor die standupper die niet doorhad dat hij twintig kilometer uit de kust was geraakt.