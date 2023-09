Reislustige basketbalcoach debuteert bij Suns in NH Sport

Het gesprek bij de koffieautomaat ging vandaag natuurlijk over de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. In deze uitzending blikken we terug op deze gitzwarte voetbalbladzijde. Verder passeren ook basketbal, zaalvoetbal en hockey de revue in een nieuwe aflevering van NH Sport.

In het hockey stonden ook Amsterdam en Rotterdam tegenover elkaar. Twee keer zelfs, want in het Amsterdamse bos namen zowel de mannen als de vrouwen van beide clubs het tegen elkaar op. Ook zie je een reportage over de Amsterdamse zaalvoetbalclub Os Lusitanos. De nieuwkomer in de eredivisie heeft grootse plannen en wil zelfs meedoen om de prijzen.

Globetrotter

Tot slot in deze NH Sport een portret van Daniel Nelson. Hij is sinds dit seizoen de nieuwe coach van Den Helder Suns. Nelson is pas 39 jaar, maar reisde als trainer al de hele wereld over.

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.