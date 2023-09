Mobiele Eenheid met straatstenen bekogeld tijdens rellen Klassieker: "Impact is groot"

Sander van der Hulle, algemeen commandant van de politie, zag gisteren rond 17.30 uur vanuit een commandocentrum in de Johan Cruijff Arena hoe tientallen collega's door relschoppers werden belaagd en bekogeld met stenen . Dat gebeurde nadat de wedstrijd door vuurwerk op het veld was gestaakt en woedende hooligans via de hoofdingang naar binnen drongen.

Van der Hulle zou eigenlijk niet aan het werk zijn, maar hij kwam naar de Arena toen het vermoeden ontstond dat het uit de hand kon lopen. "Gezien het scoreverloop kregen we al snel door dat er onrust in het stadion ontstond. De wedstrijd was natuurlijk al meerdere malen onderbroken. Uiteindelijk leidde dat er bij ons ook toe dat we wel verwachten dat er wel buiten wat zou gebeuren als de wedstrijd stilgelegd zou worden."

"We moeten zorgen dat we veilig kunnen optreden, maar ook voor alle mensen die staan te kijken"

Toch lukte het hooligans om de hoofdingang te slopen en binnen te komen. Volgens Van der Hulle was het niet eenvoudig om in te grijpen omdat er veel supporters omheen stonden. "Dan moeten we ook zorgen dat we veilig kunnen optreden voor onszelf, maar ook voor alle mensen die daar stonden te kijken." Zijn collega's hebben volgens hem onder moeilijke omstandigheden hard moeten werken.

Er was al relatief veel politie op de been en rond 15.30 uur werd er opgeschaald met extra eenheden van de Mobiele Eenheid. Buiten het stadion werd de situatie zo gevaarlijk dat de burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie (verenigd in de Driehoek) toestemming gaven om traangas in te zetten. Hoewel de zogeheten Brand- en Traangaseenheid van de ME bij veel wedstrijden ter plaatse is, gebeurt het zelden dat ze daadwerkelijk traangas gebruiken. Van der Hulle zegt dat het gisteren 'absoluut onvermijdelijk' was.