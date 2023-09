Uitslaande brand bij flat Loenermark in Noord

In een flat aan de Loenermark in Noord woedde deze middag brand in twee appartementen. Volgens een getuige werd een bewoner veilig uit zijn woning gehaald. "Een man met badjas aan wordt onderzocht, hij kan lopen, maar is in tranen", vertelde hij. Er zijn twee mensen ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.