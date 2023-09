Patricia (68) verrast zichzelf: hoe een gezellig uitje haar een beker opleverde

Ze had het totaal niet verwacht, toch mag Patricia ter Maat uit Bennebroek zich de allerbeste rummikubber van Nederland noemen. Afgelopen weekend streden er in Weesp zo'n 180 fanatieke rummikubbers om de felbegeerde titel. Met haar titel mag Patricia volgend jaar ook meedoen aan het wereldkampioenschap in Polen.

Foto: Patricia Ter maat - Goliath Games

Al 35 jaar doet Patricia aan rummikub. Iedere week speelt ze in een Haarlems rummikub-clubje, waarvan sommige mede-spelers ook op het NK aanwezig waren. Nog altijd kan de 68-jarige niet beseffen wat er afgelopen weekend in Weesp is gebeurd. "Ik ben helemaal verbaasd. We gingen erheen voor een gezellige dag. We zouden wel zien waar het schip strandt. Dat ik zou winnen, daar heb ik nooit aan gedacht."

"Je moet zo snel mogelijk van je stenen af komen. Dat is het" Patricia Ter Maat, Nederland Kampioen rummikub

Rummikub is een gezelschapsspel dat met twee, drie of vier personen wordt gespeeld. Iedere speler krijgt veertien stenen in verschillende kleuren en met een cijfer van één tot en met dertien erop. Degene die als eerste de stenen kwijt is, heeft gewonnen. Geen druk, geen tactiek De kersverse Nederlands Kampioen speelde zonder druk of verwachting en dat was misschien wel haar grootste wapen. "Ik heb geen tactiek of speelwijze. Het enige wat je moet proberen is om zo snel mogelijk van je stenen af te komen. Dat is het", relativeert ze. Vrij eenvoudig Haar onbevangen spel in de twee voorrondes kon Patricia doortrekken in de finale. "We zaten met zijn achten in de finaleronde", vervolgt Patricia. "Degene die als eerste vier potten won, zou winnen. Dat lukte eigenlijk vrij eenvoudig en ik zei steeds: Dat kan toch niet. Maar mijn vriendinnen begonnen al te zingen: We gaan naar Polen toe. We gaan naar Polen toe", vertelt Patricia.

"Ik dacht: wat moet ik in Polen doen? Patricia Ter Maat, Nederland Kampioen Rummikub

Aanvankelijk had ze geen trek om naar het WK rummikub in Polen af te reizen, maar daar is ze van teruggekomen. "Ik dacht: wat moet ik in Polen doen? Maar ze zeiden dat het leuk is voor de ervaring. Dus ik heb het met mijn man overlegd. We gaan er volgend jaar samen heen." Tekst gaat door onder de foto.

Foto: Nederlands Kampioenschap Rummikub - Goliath Games