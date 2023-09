Hardliners kopstuk Lysander de R. vandaag voor de rechter

Onder de incidenten valt een incident bij het stadhuis in Haarlem waar een handgranaat werd gevonden. Eerder - in 2017 - sloot burgemeester Jos Wienen het clubhuis van de Hells Angels waarna Wienen in 2018 werd bedreigd. Niet veel later, na de vondst van de handgranaat, maakte de Hardliners een groepsfoto op het bordes van het stadhuis.

In de laatste fase van zijn gevangenisstraf, een fase waar De R. soms de gevangenis uit mocht, werd hij wederom aangehouden. Hij zou volgens het OM vanuit zijn cel nieuwe misdrijven plannen die uitgevoerd werden door andere leden. Het OM verwachtte dat De R. buiten de gevangenis zijn taken als leider van de motorclub Hardliners weer zou oppakken, en besloot hem daarom vast te houden. Daarnaast zijn er nog drie andere mannen gedagvaard voor de strafrechter op verdenking van deelname aan een criminele organisatie.

Deze motorclub is inmiddels verboden, oordeelde de rechter in mei 2019. Enkele dagen voor het verbod, richtte De R. een nieuwe motorclub op: de motorclub Hardliners. Naar eigen zeggen deed hij dit bewust, omdat hij zich door niemand wilde laten ontmoedigen.

Daarnaast betreft het ook incidenten met explosies en brandstichting in West-Friesland en Koog aan de Zaan, volgens het OM zit De R. hier achter. In dat onderzoek zijn er ook nog een Alkmaarder (43), man uit Assendelft (39) en een 35-jarige man verdacht.

Verbod op motorclub Hardliners

Over een paar weken - hoogstwaarschijnlijk 19 oktober - zal een civiele zaak plaatsvinden over het verbod op de Hardliners als motorbende, losstaand van de zaak die deze ochtend plaatsvindt.

Tijdens deze zaak wil het OM via de rechter de motorclub verbieden, omdat er sprake zou zijn van een 'geweldscultuur, met represailles'. Daarnaast is er ook een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de motorbende. In datzelfde onderzoek werd Lysander de R. aangehouden in zijn cel.

Mocht de club een verbod krijgen, is dat in navolging van procedures tegen onder andere Hells Angels, No Surrender en Satudarah.

