Werkzaamheden Zaanbrug volgens planning, brugkleppen worden binnenkort geplaatst

Er wordt hard gewerkt aan de Zaanbrug en sinds vorige heeft de brug tussen Wormer en Wormerveer dan ook twee hameitorens. Deze verticale draagconstructie zorgt ervoor dat de val straks kan openen en sluiten. In november zal deze klep geplaatst worden en dan is na velen jaren wachten de nieuwe brug bijna eindelijk daar.

Hoewel de bouw minder dan een jaar duurt, zijn inwoners al jarenlang bezig met 'de nieuwe Zaanbrug'. En met de huidige noodbrug die volgens hen 'veel te lang openstaat' kunnen ze dan ook niet wachten op het nieuwe exemplaar.

Brugkleppen openen en sluiten

Volgens woordvoerder Selina Douma van provincie Noord-Holland gebeurd er op dit moment 'heel veel' bij de Zaanbrug. Zo zijn de hameitorens geplaatst en is daardoor de draagconstructie die de val moet laten openen en sluiten gereed. Ook is er een nieuwe aandrijving in de brug gehesen.

De komende tijd zullen alle technische elementen worden afgemaakt zodat de kleppen van de brug geplaatst kunnen worden. Het val, zoals zo'n klep eigenlijk heet, zal in het weekend van 10 tot 12 november ervoor zorgen dat Wormer en Wormerveer weer bij de Zaanbrug verbonden zullen zijn.



In 2020 maakte NH een reportage over het hijsen van de brugkleppen van de Wilhelminabrug in Zaandam. Tekst gaat door.