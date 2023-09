Zeldzaam noorderlicht vanavond 'met een beetje geluk' te zien

Met een beetje geluk kan je vanavond een glimp van het noorderlicht opvangen. Het enige dat volgens weerman Jules Geirnaerdt nog roet in het eten kan gooien, is de voorspelde bewolking.

Het noorderlicht is normaal gesproken te zien ten noorden van de poolcirkel, maar tijdens een periode van maximale zonneactiviteit licht ook hier de hemel op. Het natuurfenomeen wordt veroorzaakt door uitbarstingen van geladen deeltjes op de zon die in onze dampkring komen. Daar botsen die deeltjes op moleculen, wat het spectaculaire licht veroorzaakt.

Dat het licht nu niet alleen rond de poolcirkel te zien is, komt doordat de zonneactiviteit op dit moment erg hoog is. Volgens het KNMI duurt zo'n zonnecyclus 11 jaar, en is deze in 2024 en 2025 het hoogst. Daarna zal het weer jaren weg zijn.

Bewolking

Volgens weerman Geirnaerdt is het vannacht de moeite waard om even naar boven te kijken, maar moet je wel geluk hebben: "Er is vrij veel bewolking in de provincie, maar als er een gaatje in de wolkenvelden valt is er zeker kans dat het licht te zien is."

Hij heeft ook wat tips: "Zorg ervoor dat je richting de kust gaat, daar is de minste lichtvervuiling. Daarnaast moet het ook goed donker zijn, dus wacht minimaal tot een uur of tien vanavond." Volgens hem is de zonneactiviteit ook te volgen op verschillende sites, waaronder deze.

Het komt vaker voor dat mensen het licht boven onze provincie spotten, bekijk hier de foto's: