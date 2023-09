Vertraging in Alkmaarse verkrachtingszaak: onderzoek oud-piloot pas volgende maand

De toerekeningsvatbaarheid van Ingmar S. (50) uit Hengelo is vier maanden na de heropening van de zaak nog niet vastgesteld. De oud-piloot wordt ervan verdacht een vrouw uit Alkmaar te hebben verkracht en moest voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. Daar kan hij pas in oktober terecht, laat de Alkmaarse rechtbank vanmiddag weten.

Het vermeende slachtoffer, een vrouw uit Alkmaar, kende Ingmar S. al langer en beschouwde hem naar eigen zeggen als een vriend. Zo hadden ze regelmatig telefonisch contact en spraken ook weleens af. Vaak was er, altijd vrijwillig, ook seks in het spel. Maar vorig jaar zou zo’n vrijpartij zijn uitgemond in een brute verkrachting.

De oud-piloot is eerder in 2018 veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van een vrouw. Daar kreeg hij 7 jaar gevangenisstraf voor. Tijdens zijn verlof zou hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) opnieuw een vrouw hebben verkracht .

"'Dus jij gaat me verkrachten?' vroeg ik, en hij zei: ‘ja’. Ik riep heel hard ‘stop!’ Maar hij stopte niet”, beschrijft de vrouw in haar verklaring. ‘Als je dit doet, is de consequentie dat je me nooit meer ziet’, schreeuwde ik. Maar hij bleef doorgaan en kneep me in mijn keel met beide handen. ‘Ga je me vermoorden?’ vroeg ik. Hij zei: ‘nee’. Toen vroeg hij: ‘Hoe lang zou het duren voor je bewusteloos zou zijn?’"

Fantasie

Ingmar S. beweert het tegenovergestelde: de twee fantaseerden samen over lichte bondage en de Alkmaarse zou instemmend hebben gereageerd toen hij vroeg of hij haar mocht vastbinden.

"Er is niets gebeurd zonder toestemming", verklaarde hij tijdens de inhoudelijke zitting in april. "We hebben daarna nog wat geknuffeld en ik heb haar gemasseerd. We hebben kussend afscheid genomen. Ik denk dat ze daarna spijt kreeg. Het voelt als een mes in mijn rug."

Handboeien, neppistool en porno

Tijdens zijn aanhouding doet de politie opmerkelijke vondsten: in zijn auto liggen handboeien, gestolen kentekenplaten en een neppistool. Ook wordt er een USB-stick met video's van bondage- en verkrachtingsporno gevonden. De oud-piloot zit sinds zijn arrestatie vast in Leeuwarden.

Meerdere vrouwen uit S. zijn verleden hebben zich volgens het OM in dit onderzoek bij de politie gemeld met uiteenlopende verhalen van verkrachting, stalking, inbraak, chantage en bedreiging.