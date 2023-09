Vogelliefhebbers opgelet: flamingo strijkt neer in Muiderberg

Een opvallende verschijning tussen de zwanen in het IJmeer bij Muiderberg: er zwemt een flamingo rond. Meerdere vogelspotters hebben het dier ondertussen zien zwemmen.

De flamingo werd afgelopen week voor het eerst gezien, zo blijkt uit meldingen van vogelaars. Verstoppen doet roze vogel zich allerminst: sinds hij voor het eerst werd gespot, hebben veel andere vogelaars hem ook al gezien.

Dat de flamingo te zien is, is niet uniek. "Er worden elk jaar best wat flamingo's gezien, maar het blijft wel erg bijzonder", zegt Doortje van Dijk van Vogelwerkgroep het Gooi. Volgens de vogelkenners gaat het om een jonge Europese flamingo.

Op doorreis

De flamingo is hoogstwaarschijnlijk op doorreis en kan dus zomaar over een paar dagen weer verdwenen zijn. Vanmorgen zwom hij in ieder geval nog vrolijk rond.