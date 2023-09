Mannen krijgen zwaardere straf van hof voor 'meedogenloze' moord Ayla Mintjes: 30 jaar cel

Eerder werden de schutter, Samuel Y. (22) en de bestuurder van de vluchtauto Renato F. (36) veroordeeld tot 28 jaar cel. Maar volgens het hof is een zwaardere straf op zijn plaats en spreekt over een meedogenloze en gewetenloze daad. "De verdachten hebben door hun nietsontziende handelwijze en de daarbij getoonde roekeloosheid laten zien niets te geven om een mensenleven, wat de dood van een onschuldig slachtoffer tot gevolg had", aldus het hof.

De moord op Ayla Mintjes

De schietpartij vond plaats toen Mintjes met haar vriend Anis B. uit de parkeergarage van haar appartementencomplex aan de Maassluisstraat reed. Volgens justitie was Mintjes een onschuldig slachtoffer en hadden de daders het gemunt op haar vriend.

"Er is geschoten in een woonwijk op een tijdstip waarop het gebruikelijk is dat mensen op straat zijn. De kogelregen strekte zich uit tot een afstand van vele honderden meters, ook tot boven in woningen. Iedereen die zich in het gebied van het spreidingsvuur bevond, liep reëel gevaar om dodelijk te worden getroffen. De kogelregen beschadigde verschillende woningen en voertuigen die in de straat stonden geparkeerd", stelt het gerechtshof.

Vluchtauto

Na de schietpartij sprongen de twee schutters achterin een Volkswagen Caddy, waarna de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging. Vier minuten later kwam het drietal aan in de August Vermeylenstraat, waar de auto in brand werd gestoken. In het voertuig vond de politie later een handvuurwapen en twee automatische vuurwapens.

De mannen raakten bij het in brand steken van de auto zelf gewond. Hierbij liepen ze brandwonden op. De rechtbank ziet dit als belangrijk bewijs in het aantonen van hun betrokkenheid.

Het hoger beroep van de 24-jarige Jeremia T., de vermeende tweede schutter, is voor onbepaalde tijd aangehouden. Vier andere verdachten in deze zaak hebben eerder door de rechtbank al gevangenisstraffen tussen de zes en negen jaar opgelegd gekregen.