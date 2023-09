Grote brand in koeienstal Noordbeemster, dieren gered

Op verschillende plekken in de regio zijn rookwolken te zien van een grote brand langs de A7 aan de Oosthuizerweg in Noordbeemster. Volgens de Veiligheidsregio gaat het om een schuur van een agrarisch bedrijf die in brand staan. Mogelijk is er ook vee aanwezig. Er wordt opgeroepen om ramen en deuren te sluiten.