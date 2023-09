Minder treinen volgende week door werkzaamheden spoor Schiphol

Door groot onderhoud aan de tunnelbuizen onder Schiphol moeten treinreizigers volgende week rekening houden met vertraging en vervangend vervoer. Ook in het weekend van 14 oktober wordt er aan het spoor bij de luchthaven gewerkt.

De hele week van 2 oktober en het weekend erna wordt er door ProRail gewerkt aan de tunnelbuizen die onder Schiphol lopen. Daardoor is een deel van de perrons op het treinstation niet te gebruiken. Het aantal treinen dat door het station kan rijden is daardoor aanzienlijk minder.

Tijdens de werkzaamheden rijdt er tussen Schiphol en Utrecht nog maar één sprinter en intercitytrein per uur. Hetzelfde geldt voor het traject naar Almere. Naar Leiden Centraal is meer mogelijk, doordat de intercity vier keer per uur blijft rijden. De hogesnelheidslijn richting Rotterdam rijdt met dezelfde frequentie.

Vervangende NS-bussen

Het weekend erna, op 14 en 15 oktober, wordt er ook aan het spoor gewerkt en gelden dezelfde aanpassingen. Op de zaterdag worden er vervangende bussen ingezet om onder andere de stations van Nieuw-Vennep en Hoofddorp te bereiken. De NS verwacht dat de vertraging tijdens de werkzaamheden tot dertig minuten kan oplopen.

De komende jaren wordt met enige regelmaat aan het spoor onder de luchthaven en het station gewerkt. Dat maakt volgens de NS deel uit van de 'facelift' die nodig is om het almaar groeiende aantal treinreizigers via Schiphol aan te kunnen. Eind november wordt er daarom opnieuw aan het spoor gewerkt