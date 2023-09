Justitie eist vier jaar cel tegen Hilversummer die partner en stiefkinderen zou hebben verkracht en mishandeld

De slachtoffers hebben met een heel ander verhaal. Systematische mishandelingen, intimidatie en bedreigingen gebeurden zeker 'een paar keer per jaar' en soms vaker, zelfs één keer in de twee weken. Seksuele aanrakingen bij zijn stiefdochter begonnen toen ze 13 jaar oud was. Het werd erger naarmate ze in de puberteit kwam. Haar stiefvader 'een handje helpen', deed ze om haar moeder en broertje te beschermen. "Ik heb mezelf weggecijferd voor het gezin", zo vertelde ze.

Door de mishandelingen en bedreigingen durfden beide kinderen niet tegen hun stiefvader in te gaan. Seksuele handelingen verrichtten ze bij hem uit angst dat er iets ergers zou gebeuren met henzelf of met hun moeder. De stiefzoon moest de verdachte meerdere keren oraal bevredigen, ook nadat hij duidelijk had aangegeven dat hij het niet wilde.

Emotioneel

De stiefzoon deed zijn verhaal voor de rechtbank. Hij stond een paar meter van de verdachte en keek hem recht in de ogen aan. Hij sprak over zijn stiefvader als 'verdachte'. De woede en pijn in zijn stem waren hoorbaar: "Jij hebt geen controle meer over mijn leven", vertelde hij. Hij vertelde hoe hij zijn hele leven is vernederd en niet zichzelf mocht zijn. Dat hij zijn geaardheid aan niemand mocht laten zien en dat hij geprobeerd heeft zijn eigen leven te nemen na alle, seksuele, mishandelingen.

De stiefdochter bleef achter in de zaal zitten toen ze haar verhaal deed. Een verhaal met veel parallellen aan het verhaal van haar broer. Met tranen in haar ogen vertelde ze hoe ze de laatste jaren heeft beleefd: “Ik zocht naar een band met iemand die me zou beschermen, daarom bleef ik bij hem. Jij nam de controle over mijn leven. Geen vrienden, sociale media of telefoon. Ik mocht nooit weg of afspreken. De afgelopen tien jaar heb ik geprobeerd ons gezin bijeen te houden. Ik was bang alles kwijt te raken. Ik heb mezelf weggecijferd voor het gezin. Ik kan hierdoor niet normaal functioneren in de maatschappij.”