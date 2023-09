Gooise Meren trekt stekker definitief uit te slecht functionerende marketingclub

De gemeente Gooise Meren heeft geen vertrouwen meer in de lokale marketingclub die de gemeente op de kaart moet zetten en heeft besloten de stekker er uit te trekken. Na dit jaar is het einde oefening met Gooise Meren Marketing (GMM). Ondertussen gaat de gemeente op zoek naar een goed alternatief, want de wens om 'reclame' te maken voor de gemeente blijft.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders komt niet als een verrassing. Er heerst al langer onvrede over het functioneren van de stichting. Begin dit jaar heeft de gemeente al laten weten dat GMM volledig een eigen koers heeft uitgezet en de gemaakte afspraken met Gooise Meren aan de laars lapt.

Levensvatbaarheid

Daarna werd een 'externe projectleider' aangenomen om aan verbetering te werken. Dat heeft deels resultaat gehad, omdat de onderlinge relatie beter is geworden, maar er blijkt toch onvoldoende vertrouwen voor de toekomst.

Voor de gemeente zijn de verbeteringen te weinig en te laat. "Wij zijn van mening dat de de stichting niet de resultaten heeft behaald die zij vooraf voor ogen had", is de conclusie.

Persoonlijk gesprek

De bestuursleden van de stichting ontvangen allemaal een aangetekende brief waarin de gemeente het besluit toelicht en dan volgt er ook nog een persoonlijk gesprek. Naast het uiten van de onvrede over de gang van zaken wil het college de bestuurders wel bedanken voor hun vrijwillige inzet van de afgelopen jaren.

Het avontuur van Gooise Meren Marketing mag dan eindigen per 1 januari, het is voor het college duidelijk dat de gemeente door moet met citymarketing, evenementen en invulling van leegstaande gebouwen.

Die ambities zijn niet veranderd, alleen is nu nog niet duidelijk in welke vorm de gemeente hierin verdergaat. "Wij zetten ons sterk in op een alternatieve opzet om herhaling van de knelpunten en problemen te voorkomen", is de mededeling uit het gemeentehuis.