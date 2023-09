Weesp even Rummikub-hoofdstad van Nederland, Bennebroekse Patricia wint

Weesp was afgelopen weekend even de Rummikub-hoofdstad van Nederland: de stad mocht het Nederlands kampioenschap organiseren. Liefst tweehonderd fanatieke spelers streden in de Laurentiuskerk om de eerste prijs. Haarlemse Patricia ter Maat bleek de beste en won.

Een keer per week speelt de 68-jarige Patricia ter Maat een potje Rummikub met een groep van acht vriendinnen. Dat ze met deze voorbereiding van 200 mensen zou winnen had ze nooit verwacht: "Onbegrijpelijk, ik vind het nog heel gek."

Geen tactiek

Patricia gaf zich samen met haar vriendinnen op en schakelde iedereen in Weesp uit. "Je moet natuurlijk wel een beetje een inzicht hebben, maar het gaat er vooral om welke stenen je hebt. Het is een combinatie van geluk en inzicht in het spel. Ik heb absoluut geen tactiek."

In september 2024 mag de kampioen Nederland representeren op het WK in Polen. Maar liefst 32 mensen over de hele wereld komen hierheen voor het spelletje. Naast het Rummikub groepje van Patricia oefent ze ook graag tegen haar kleinkinderen: "Ik wil graag van mijn kleinkinderen winnen."

Jonger publiek

Om de drie jaar wordt het Nederlands Kampioenschap Rummikub gespeeld en deze keer in de Wispe Brouwerij in Weesp. De organisatie wilde voor deze editie een jonger publiek aanspreken en dit was gelukt, de gemiddelde leeftijd was 35 jaar oud. "Rummikub staat bekend als oubollig, maar er was opmerkelijk veel jeugd."

Sinds 1980 werd het NK Rummikub gespeeld in Wijk aan Zee, maar dit jaar werd er gekozen voor de locatie in Weesp. Volgens de organisatie was dit centraler in het land en makkelijker bereikbaar.