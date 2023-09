Meezingen met ABBA vanaf het water bij ‘Drijf-in bioscoop' Langedijk

Op bootjes, langs de oever en vanuit de tuin: op veel plekjes in Langedijk werd dit weekend genoten van de film 'Mamma Mia!' en de muziek van ABBA die daar vanzelfsprekend bij hoort. En dat op groot scherm, want het water dat in de toekomst het Kanaalpark van Dijk en Waard moet worden, was omgetoverd tot een 'drijf-in bioscoop'.

Het was genieten op, maar ook een beetje ónder water. Het regende pijpenstelen en dat was natuurlijk niet wat de organisatie voor ogen had met dit evenement - desondanks mocht het de pret niet drukken.

Met een goed regenpak en wat lekkernijen bij de hand gingen de Langedijkers er eens goed voor zitten: "Onwijs leuk idee dit, heerlijk", aldus enthousiaste bezoekers tegen mediapartner Dijk en Waard Centraal.

Ellen Klaus, de gebiedsontwikkelaar van het Kanaalpark, legt uit dat er bewust gekozen is voor iets 'aparts': "Dat hoort hier, ik vind dat je hier iets moet doen dat bij de plek past."

Gratis

De meezingers van ABBA vielen zeker in goede aarde, het park in wording was even een heel feestelijke plek. En die regen - ook die hoort er nou eenmaal een beetje bij, dus de bezoekers lieten zich er niet door van de wijs brengen: "Hoe Nederlands wil je het hebben? Het is gratis!"