Surfer bij toeval gered door oefenende leerlingen van de reddingmaatschappij

Drie nieuwe leerlingen van het Reddingstation Wijdenes hebben gistermiddag een goede oefening gehad. Op het water van het Markermeer was een mast van een windsurfboard losgeraakt, waardoor een vrouw in de problemen was geraakt. "Dit is waar de leerlingen het voor doen", vertelt Mark Hennevanger van het reddingstation.

Vanwege het 'technische' weer, waarbij er sprake is van hogere golven op het water, had het Reddingstation Wijdenes een oefening ingepland voor nieuwe leden. Het was de eerste keer dat deze drie aspirant-leden een grotere oefening zouden doen. Maar toen de vrijwilligers aan de kant van het Markermeer stonden, zagen zij de vrouw die in de problemen was geraakt.

"We zagen haar al even in het water liggen, en merkten dat ze niet zelfstandig op haar board kon staan", licht Hennevanger toe. "Dus besloten we om naar haar toe te varen, om te zien of alles in orde was." De drie aspirant-leerlingen zagen bij aankomst dat de plaat die de mast en het zeil aan het windsurfboard verbindt los was geraakt. Het zeil lag in het water, en door het gewicht dreigde deze naar de bodem te zakken.

Nieuwe vrijwilligers enthousiast over eerste reddingsactie

De vrouw kon door haar kapotte board niet zelfstandig naar de kant zwemmen. In de boot van het Reddingstation Wijdenes is zij meegenomen naar de haven, waar ze werd opgehaald. Hennevanger zorgde er zelf voor dat het zeil, dat in het water lag en naar de bodem dreigde te zinken, veilig naar de kant werd gebracht.

Reddingstation Wijdenes heeft zelf een video gemaakt over de actie op het Markermeer: