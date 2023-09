Het loopt storm bij Noord-Hollandse pompoenkwekers: "Drukker dan ooit"

De pompoen, familie van de courgette en komkommer, heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit gewonnen. "Vanaf september ligt het hier bezaaid met pompoenen, het is drukker dan ooit", vertelt Margit Dekker van Marlequi. "Wacht even hoor. Ik moet even afrekenen", zegt ze aan de telefoon, "Acht euro vijftig alstublieft."

Halloween, overgewaaid uit de Verenigde Staten, is de afgelopen jaren ook erg populair in Nederland geworden. Dat is vooral te merken aan de groeiende belangstelling naar het uithollen van pompoenen. Uit het hele land komen mensen naar Warmenhuizen om deel te nemen aan de workshop 'pompoen snijden'. "15 jaar geleden kwamen er zo'n 20 mensen naar onze workshop, verleden jaar waren dat er wel 1500."

Bloemetjes en bijtjes

Elk jaar is het wachten of de oogst goed is. Pompoenen houden namelijk van droog weer. Als het regent gaan de bloemen niet open en dan kunnen bijen de bloem niet bestuiven. Gelukkig zijn er bijen genoeg in de buurt van de pompoenboerderij in Warmenhuizen, vertelt Margit. "Het stikt hier van de bijen, dat komt mede doordat we in de buurt van zaadbedrijf Bejo zitten." Waar zaad is zijn bloemen en waar bloemen zijn, zijn ook de bijen te vinden. "Afgelopen zomer was het wel vreselijk nat. Maar we hebben dit jaar meer gezaaid, dus we hebben pompoenen genoeg."

Honderd soorten

Eind april beginnen ze bij Marlequi met zaaien in de kas. In mei gaan de kleine plantjes de volle grond in. "In september beginnen we met de verkoop en de uithol-workshops." Ze hebben dus wel vier maanden nodig om te groeien.

Margit vertelt dat ze wel honderd soorten pompoenen hebben, maar de populairste is toch wel echt de 'Jarrahdale'. "Hij is sierlijk, goed om uit te hollen en ook nog eens super lekker!" Deze soort is in de meeste supermarkten niet verkrijgbaar, mensen komen dus van heinde en verre naar Warmenhuizen om de speciale pompoen te kopen.