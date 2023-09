De Peiling: is Ajax nog te redden?

De crisis is compleet bij Ajax, zowel bestuurlijk als op het veld. De Klassieker gisteren verliep rampzalig voor de Amsterdammers en bij een 0-3 achterstand werd de wedstrijd in de 55e minuut gestaakt vanwege vuurwerk op het veld. Vervolgens bestormden hooligans de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena. Een paar uur later werd technisch directeur Sven Mislintat ontslagen. Kortom: het is één groot drama bij de club. Is Ajax nog te redden?