De Beuk van Haarlem: a never ending story

Haarlem wil geen hout verspillen. Het is al een stad met te weinig bomen. Maar er gaat door bouwwerkzaamheden, stormen en gewoon door ouderdom wel eens een boom tegen de vlakte. Veel van dat hout komt terecht in een biomassacentrale: zonde en niet milieuvriendelijk door vrijkomende verbrandingsstoffen, vindt bijna iedereen in de gemeenteraad. Het hout moet zoveel mogelijk hergebruikt worden, liefst in eigen stad. Maar zoals het verhaal van de Beuk van Haarlem laat zien, is er nog een lange weg te gaan.

"Het is een never ending story", verzucht Isabelle Wisse van het circulair bedrijf Haarlems Hout als ik haar weer aan de telefoon heb. We hebben elkaar de afgelopen maanden geregeld gesproken en over en weer geappt. Na storm Poly op 5 juli rees namelijk bij mij de vraag hoe het met al die andere omgewaaide bomen van de vorige storm van 28 februari 2022 is vergaan. En dan vooral met de 222-jarige, rode beuk uit de Bolwerken, die met zijn kruin in het water belandde. Afscheid Dat bomen hier heilig zijn, wordt al snel duidelijk als die boom liefkozend door Haarlemmers wordt omarmd. Kinderen vermaken zich prima op de boomstam. Wat is er nou spannender dan klimmen en klauteren met de kans op een nat pak? Daags na de storm wordt al geopperd om em maar te laten liggen. Later in het voorjaar blijkt dat de beuk nog geworteld is en gewoon blad draagt. Een meerkoet maakt er haar nest en daarom mag de boom een jaar lang blijven liggen. Op de vroege ochtend van 7 februari van 2023 wordt de boom dan uiteindelijk het water uitgetakeld. Het is even slikken voor de Haarlemmers dat ze nu toch echt afscheid moeten nemen van de beuk. Snijplanken Maar dan doet er zich een mooie gelegenheid voor. Van het deel van de boom dat niet verrot is, kunnen snijplanken worden gemaakt. Haarlems Hout mag de verwerking van de boom doen en heeft orders voor 250 snijplanken klaar liggen. "We hebben 151 bestellingen van soms meerdere snijplanken", vertelt Isabelle Wisse. "Mensen willen het ook voor de kinderen of kleinkinderen. En daarnaast zijn er nog wat aanvragen van winkels. Eigenlijk willen we 350 snijplanken maken, om niemand teleur te stellen." (Tekst gaat door na de foto)

Foto: De Beuk van Haarlem - NH Nieuws

Waar is de Beuk van Haarlem? Maar afgelopen week bleek dat de Beuk van Haarlem nog niet eens is verzaagd tot planken. De boom was zelfs even zoek. In elk geval lagen de stammen niet bij houtzaagmolen De Rat in Friesland, waar Isabelle Wisse dacht dat ze lagen. Even zit de schrik er goed in: Is de geliefde boom weg? Misschien toch in de biomassacentrale verdwenen? Of ligt ie versnipperd in een park? Als vorige week het hergebruik van hout na kap op de agenda van de Haarlemse gemeenteraad komt, klimt Wisse weer in de telefoon. Raadsleden willen ook graag weten wat er met de rode beuk is gebeurd. "En toen hoorde ik dat de beuk gewoon al een half jaar bij een aannemer van onderhoudsbedrijf Spaarnelanden ligt!" Geen planken Teleurgesteld over de lange duur, krijgt ze wel direct te horen dat de boom binnen een week verzaagd wordt afgeleverd. "Alleen waren dat acht halve boomstammen, omdat de diameter te groot was voor op een zaag. Daar kunnen wij geen snijplanken van maken. We hebben planken nodig." (Tekst gaat door na de foto)

Foto: Beuk van Haarlem nog niet tot planken verzaagd - Isabelle Wisse, Haarlems Hout

En dus is de boom weer op reis. Niet naar de Haarlemse houtzaagmolen De Eenhoorn aan het Spaarne, omdat die nog moet worden gerepareerd. Maar naar houtzaagmolen Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans. Molenaar Tim Doeves laat weten binnen anderhalve week wel met de Beuk van Haarlem aan de slag te gaan. "Als de wind goed staat natuurlijk."

"Eigenlijk willen we niet eens dat het hout de stad verlaat" Isabelle Wisse, Haarlems Hout

Een of twee jaar drogen "Inmiddels zijn we dus anderhalf jaar na storm Eunice nog bezig over deze boom en pas over een jaar of misschien zelfs twee jaar kunnen wij snijplanken leveren." Want zo legt Isabelle Wisse uit, nadat de rode beuk in planken terugkomt van de Zaanse Schans, moet het hout nog lang drogen. "Dat kan sneller in een drogerij in het oosten van het land, maar dat vinden we om veel redenen niet duurzaam. Zo'n droogkamer is een energieverslinder en dan heb je ook weer milieuvervuilend transport." "Eigenlijk willen we niet eens dat het hout de stad verlaat." Dat is de uiteindelijke droom van Wisse met haar circulaire bedrijf. "Maar dan hebben we een Haarlemse opslagplaats, een Haarlemse zaag en een Haarlemse drooglocatie nodig." Grondstoffenhub De gemeente wil geen stadszagerij of een gemeentelijk verwerkingsplaats, maar zet nu wel in op een grondstoffenhub. Daar kan hout en ook bijvoorbeeld gebruikt steen worden opgeslagen. Het hout laten verbranden in een biomassacentrale moet vanwege de uitstoot echt de 'aller-, aller-, allerlaatste optie' zijn, stelt raadslid Arwen Scholten van Jouw Haarlem tijdens een politieke discussie. Nu gebeurt dat toch nog te vaak: een kwart van de 1800 ton omgewaaide of gekapte bomen (één ton is ongeveer twee grote stadsbomen of drie kleine, red.) belandt in de versnipperaar en driekwart gaat de oven van de biomassacentrale in om energie op te wekken. Uit onderzoek blijkt dat dat twintig procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas oplevert dan stroom uit een kolencentrale. Is dit nu echt 'onze' rode beuk? En dus wil de gemeente graag meewerken en meedenken aan een tweede leven als lucifers, houtsnipperpaden in parken of als ondergrond in speelplaatsen. En in het geval van de Beuk van Haarlem dus als snijplanken voor in de Haarlemse keukens. Of er voldoende gemaakt kunnen worden uit het hout dat terugkomt van houtzaagmolen Het Jonge Schaap, is nog even de vraag. "Eigenlijk willen we 350 planken maken, honderd extra om niemand teleur te stellen." Isabelle en haar partner Bart Hogers weten dat er ook nog liefhebbers van de rode beuk zijn die er een tv-kast of een tafel van zouden willen hebben. Meubelmaker Bart hoopt iedereen tevreden te kunnen stellen. "Maar we moeten even kijken hoe ie uit de zaag komt", tempert Isabelle de verwachting. En kunnen we er dan zeker van zijn dat die snijplank of tafel echt van de rode beuk uit de Bolwerken is? Wisse durft dat niet met honderd procent zekerheid te zeggen. "Ik pleit al tijden bij de gemeente om de bomen na de kap te coderen om zo goed te traceren wat er mee gebeurt en of ze inderdaad hoogwaardig worden verwerkt." "In theorie zou dit een andere beuk kunnen zijn, maar ik schat zo in dat de stam dezelfde diameter had. Dus ik denk wel dat dit em is." Kijk hier naar de reportage daags na storm Eunice, toen de Beuk van Haarlem na 222 jaar zich niet meer staande wist te houden.