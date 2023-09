Halsema is klaar met supportersgeweld: "De maat is wel vol"

De Klassieker, die uitdraaide op een vernedering voor Ajax, kon niet worden uitgespeeld, omdat er vanuit de F-Side vuurwerk op het veld gegooid werd. Na afloop was het ook rondom het stadion onrustig. Zo braken hooligans de hoofdingang van het stadion open en zochten ze de confrontatie met de ME.

"Niet voor het eerst verpest een groep relschoppers het voor al die trouwe Ajax-fans die ook ziek zijn van een slechte seizoenstart, maar zich wel gedragen", schrijft Halsema op Instagram.

"Vuurwerk op het veld, het intrappen van de hoofdingang, het gooien van stenen en vuurwerk naar de politie: de maat is wel vol", aldus de burgemeester, die verwacht dat er ingegrepen wordt. "Hoog tijd voor de KNVB en clubs om maatregelen te treffen."

Gisteren kwam de directie en Raad van Commissarissen van Ajax al met een reactie: "Teleurstelling over de slechte seizoenstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen. Wij verontschuldigen ons tegenover iedereen die zich onveilig heeft gevoeld of hier op een andere manier last van heeft gehad."