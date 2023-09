Hiv-infecties in Amsterdam de afgelopen 12 jaar met 79 procent gedaald

Het aantal hiv-infecties in de hoofdstad is de afgelopen jaren flink afgenomen. Waar in 2010 nog 300 mensen een hiv-infectie opliepen, werden er vorig jaar slechts 62 gevallen geconstateerd, zo meldt de GGD in zojuist gepubliceerde cijfers.

De afname is vooral te danken aan de hiv-preventiepil PrEP en het sneller opsporen en behandelen van acute hiv-infecties.

Het zogeheten Hiv-Transmissie Eliminatie Amsterdam (H-Team), bestaande uit experts van verschillende organisaties waaronder de GGD en het Amsterdam UMC, is blij met de spectaculaire afname: "We zijn een heel eind op weg naar nul nieuwe hiv-infecties, een mooie mijlpaal", zegt Godelieve de Bree, internist-infectioloog in het Amsterdam UMC en projectleider van het H-Team.

95-95-95 doelen

Ook zorgwethouder Scholtes kijkt tevreden naar de nieuwe cijfers, ondanks dat het nulpunt nog niet is bereikt: "Amsterdam zet in op nul nieuwe hiv-infecties in 2026. Deze daling is een hoopvolle indicatie dat die ambitie gehaald kan worden. Maar we zijn er nog niet en omdat we weten dat toegang tot PrEP één van de belangrijke factoren is, blijven wij ons hier hard voor maken."

Dit jaar zit Amsterdam voor het eerst boven de UNAIDS-doelstelling, oftewel de 95-95-95 doelstelling. Die doelen houden in dat 95% van de mensen met hiv weten dat ze hiv hebben, dat van deze groep 95% behandeld wordt met langdurige medicatie en dat bij 95% van deze laatste groep het virus onmeetbaar laag is.