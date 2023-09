Schoorldam aA nl Schoorlse Loempia's van Cuong en Hoa terug van weggeweest: "Traditie op zondag"

Het is feest op de Laanweg in Schoorl. De loempiakraam van het Vietnamese stel Cuong en Hoa is namelijk terug van weggeweest en dat laten veel Schoorlaars zich geen twee keer vertellen. Eerder verleende de gemeente geen vergunning, maar dankzij steun uit het dorp is het toch gelukt om een nieuwe vergunning ter krijgen. "Dat is heel leuk. Iedereen is blij dus zijn wij dat ook. Heel leuk om terug te komen", zegt eigenaresse Hoa.

Foto: Loempia's van Cuong en Hoa als warme broodjes over de toonbank - NH

Zeker 32 jaar stond de loempiakraam op de Oorsprongweg, aan de rand van de Schoorlse Duinen. Maar vanwege nieuwe regels moest die plek opnieuw worden verloot, en daarbij trok het Vietnamese stel aan het kortste eind. Niet alleen Hoa en Cuong, maar ook veel vaste klanten waren ronduit teleurgesteld.

De teleurstelling zorgde voor veel media-aandacht en steun op sociale media, waardoor het stel weer in gesprek kon gaan met de gemeente. "Het was heel lang wel-niet, wel-niet en een heleboel gedoe. Maar de gemeente heeft nu meegewerkt. Dus we zijn heel blij"' Traditie Ook bezoekers zijn erg blij dat ze de iconische loempiakraam niet meer hoeven te missen. "De kraam is een deel van het dorp geworden", vertelt een van de bezoekers. Een loempia van Loempi - zoals de kraam van het stel heet - is in de afgelopen jaren namelijk uitgegroeid tot een ware Schoorlse traditie, vertellen de klanten. "Ik kom mijn hele leven al bij Cuong dus ik ben er hartstikke blij mee", "ik kom hier altijd met opa en oma op zondag", zegt een andere jonge fan. "Iedereen zei van tevoren tegen mij al dat ze zouden komen. We krijgen heel veel steun van iedereen in Bergen en Schoorl, dat is heel fijn om te voelen", aldus Hao.