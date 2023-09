Mark wandelt 100.000 kilometer voor mentale gezondheid: "Dit zorgt voor nieuwe energie"

Je woning en al je bezittingen achterlaten en met het minimale aan bezittingen 100.000 kilometer wandelen om aandacht te vragen voor mentale gezondheid: dat is het doel waar Mark Verdonschot (40) zijn levensmissie van heeft gemaakt. Naast de tochten die hij te voet aflegt, raapt hij ook zwerfafval op en wil hij 100.000 bomen planten. NH loopt vandaag in West-Friesland een stuk met hem mee, van Scharwoude naar Hoorn.

Het idee om lange afstanden te wandelen om meer aandacht te vragen voor mentale gezondheid kwam niet uit de lucht vallen. Tijdens een reis door Nieuw-Zeeland, waar Mark met zijn toenmalige vriendin was, besloot hij door het hele land te wandelen. "Het was in de coronaperiode, dus ik zat daar een tijdlang vast. Bij die wandeltocht dacht ik: als ik mijn hele leven blijf wandelen, kan ik volgens mij 100.000 kilometer wandelen."

Met dit doel wil Mark anderen inspireren en meer bewustzijn creëren voor mentale gezondheid. Die psychische stabiliteit was voor hem niet altijd vanzelfsprekend. "Ik kom niet uit een stabiel gezin", vertelt Mark. "Daarbij werd ik gepest en ging mijn vader weg toen ik 12 was." Die problemen hebben geleid tot een gok- en pornoverslaving. Daarnaast leed hij aan depressies. "Ik at en rookte ook heel veel. Eigenlijk was ik aan alles verslaafd, behalve alcohol en drugs."

De verslavingen en depressies van Mark werden een vicieuze cirkel, totdat hij begon met wandelen. Mark ontdekte dat dit een helend effect had. "Het maakte mijn hoofd leeg en zorgde voor vele mooie ontmoetingen. Hierdoor kreeg ik weer nieuwe energie."

Zwerfvuil aanpakken en bomen planten

Tijdens de wandeltochten viel het hem op dat hij veel zwerfafval tegenkwam. Daar wilde hij iets aan doen. Om die reden neemt Mark altijd een grijper mee om het zoveel mogelijk schoon te houden. "Verder wil ik ook iets nalaten, daarom steun ik projecten die bomen planten op locaties waar ze nodig zijn."

Voor Mark, die op dit moment een nomadenbestaan leidt, was het belangrijk om zo minimalistisch mogelijk te leven. Dat begon vlak voor zijn wereldreis, toen heeft hij zijn woning achtergelaten. Op het moment dat hij besloot om in totaal 100.000 kilometer te wandelen, deed hij ook afstand van zijn andere persoonlijke bezittingen. "Het is ongelofelijk wat je daarvoor terugkrijgt", vertelt Mark. "Ik heb hele bijzondere ontmoetingen gehad en ben op plekken geweest waar ik anders nooit zou komen."

