Bivakmuts en groot mes gebruikt bij gewelddadige beroving Zwagenaar (17) in Blokker

Een 17-jarige jongen uit Zwaag is vannacht in Blokker door een groep tieners beroofd. Een van de verdachten droeg een bivakmuts en bedreigde het slachtoffer met een groot mes.

Op de Tortelduif werd het slachtoffer door één van hen gedwongen zijn draadloze oortjes uit te doen en af te geven. Toen hij dat weigerde, sloeg een andere jongen uit de groep hem meerdere keren in zijn gezicht. Weer een ander, een jongen die zich met een bivakmuts had vermomd, bedreigde de Zwagenaar met een groot mes.

De jonge Zwagenaar fietste rond 1.30 uur via het kruispunt van de Westerblokker met de Kloosterhout richting De Strip toen hij werd ingehaald door vijf of zes tieners op herenfietsen.

Uiteindelijk staat de jongen toch zijn oortjes af, waarna de verdachten wegfietsen in de richting van de Oscar Romeroschool.

Signalement

Het slachtoffer heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie komt graag in contact met getuigen van de mishandeling, bedreiging en beroving, of mensen die de verdachten (denken te) kennen.

De jongen die aanvankelijk de oortjes van de Zwagenaar opeiste, is een 17- of 18-jarige lichtgetinte jongen met korte zwarte krullen van rond de 1.80 meter. Hij droeg een zwarte jas met capuchon. De jongen die het slachtoffer in z'n gezicht sloeg, is ook lichtgetint, maar wordt door het slachtoffer één à twee jaar jonger geschat. Hij droeg een donkerkleurige jas.