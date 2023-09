Explosie galerijflat Amsterdam-Zuidoost, politie zoekt naar jonge verdachten

Bij een galerijflat aan Florijn in Amsterdam-Zuidoost is vanavond zwaar vuurwerk afgestoken, waardoor een ruit van een woning is gesprongen. De politie zoekt naar een jong groepje jongens.

Nadat er vorige week acht explosies in vijf dagen plaatsvonden, is het vanavond weer raak. Om 21.15 uur kreeg de politie een melding van een harde knal bij een galerijflat aan Florijn in Zuidoost.

Volgens de politie is er zwaar vuurwerk afgestoken op een galerij van een van de flats. Op foto's is te zien dat een raam gesneuveld is. De politie zoekt naar een groepje jonge verdachtes en vraagt getuigen zich te melden.

Grote zorgen

Twee dagen geleden uitte politiechef Frank Paauw in een interview met AT5 nog zijn zorgen over het groeiende aantal explosies in de stad. "Iedere klap die er valt, vind ik er één teveel en die doet ook wat met me. Het irriteert me mateloos, maar zeker ook omdat het de veiligheid van onschuldige burgers raakt", aldus de politiebaas.