Pand aan de Nieuwe Leliestraat gekraakt

In een brief gericht aan buurtbewoners zegt de groep dat ze het 'onbegrijpelijk vinden dat een goed huis leegstaat (door een sociale huisvestingsmaatschappij) midden in een wooncrisis, terwijl veel mensen op straat slapen'.

Daarom heeft de groep krakers besloten het huis 'te renoveren en er een thuis van te maken', zo meldt de groep in hun brief. Volgens de krakers is het pand eerder, in 2020, 'kortstondig gekraakt en ontruimd en achtergelaten om weg te rotten'.

Niet ontruimd

De eigenaar van het pand, woningcorporatie Ymere, heeft vooralsnog geen aangifte gedaan waardoor het pand niet is ontruimd. De politie bevestigt de kraakactie en laat weten dat de groep er mogelijk al een tijdje zit. "We zijn vanmiddag langs geweest en zijn het gesprek aan gegaan met een woordvoerder van de groep. Dat gesprek verliep prima. In overleg met het Openbaar Ministerie hebben we niet ontruimd."