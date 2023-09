Blinde topgolfer Ronald Boef vaart solo over het Markermeer

De blinde Ronald Boef uit Bovenkarspel heeft naast het golfen een nieuwe passie ontdekt. Op het Markermeer is hij sinds twee jaar aan het solozeilen. Deze ervaring wordt hem mogelijk gemaakt door de inzet van Sailability Hoorn, een organisatie die zeilen toegankelijk maakt voor mensen met een handicap of beperking.

In een klein bootje met gehesen zeilen vaart Ronald Boef alleen de havenkom van Hoorn uit. Op enkele meters afstand volgt een instructeur hem, die via een headset aanwijzingen geeft over de koers en waar hij op moet letten. "Het water brengt me tot rust", vertelt Boef.

Dat Boef in een zeilboot zou stappen, was niet vanzelfsprekend. "Eerst hield ik de boot af", grapt hij. Boef staat namelijk bekend als een van de top vijf blinde golfers ter wereld, dus lag de nadruk vooral op het golfen. "Het zeilen is min of meer toevallig op mijn pad gekomen. Iemand uit de golfwereld vroeg me of ik het leuk zou vinden om een keer te zeilen", vertelt hij.

De tekst gaat na de video verder.

Zijn streven is om een voorbeeld te zijn voor anderen. "Ook al heb je een handicap, met goede begeleiding kun je nog steeds ontzettend veel bereiken." Boef is dan ook enorm dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers van Sailability Hoorn.

Liefde voor water en zeilen

Een van die toegewijde vrijwilligers is Ed van den Heuvel, die al acht jaar betrokken is bij Sailability Hoorn. "Het is ontroerend om te zien wat je hier soms mag meemaken", deelt Van den Heuvel met een glimlach. "De een heeft een visuele beperking, de ander een fysieke beperking, maar in hun hart delen ze de liefde voor water en zeilen."

Deze zaterdag was de laatste tocht van dit seizoen, maar volgend jaar biedt weer nieuwe kansen. De organisatie laat weten zowel deelnemers als vrijwilligers nog goed te kunnen gebruiken.