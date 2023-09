Flinke files rond Amsterdam door afsluiting A10

Werkzaamheden bij station Zuid in Amsterdam zorgen ervoor dat er vandaag flinke files zijn ontstaan op de A9, A10 en A1. Op de A10 staat het in de richtingen Noord en Oost vast, aldus de ANWB. Bestuurders moeten rekening houden met 15 minuten extra reistijd.

De A10 Zuid is vanaf afgelopen vrijdag tot maandag 25 september afgesloten in de richting van Schiphol. Bestuurders worden omgeleid via de A9 of de A10 Noord. De afsluiting eindigt op maandagochtend vroeg om 5.00 uur.

De vernieuwingen zijn onderdeel van het project Zuidasdok, waarbij ook de A10 Zuid wordt verbreed en onder de grond gaat.