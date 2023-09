Weer raak: ongeluk met fatbike in Amstelveen

Een fatbiker is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Amstelveen. Het ongeluk gebeurde op de rotonde van de Van Heuven Goedhartlaan met de Rembrandtweg.

Na de melding van het ongeluk werd de ambulance voor hulp aan de fatbiker. Het slachtoffer - volgens een omstander een tiener - had last van zijn enkel en is naar het ziekenhuis gebracht, laat de woordvoerder van de politie weten.

Omdat het een eenzijdig ongeluk is, gaat de politie geen onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

Meerdere ongelukken met fatbikes

Gisteren ging het in Amstelveen ook al mis. In de straat In de Wolken werd een fatbiker zwaargewond en bewusteloos aangetroffen naast de fatbike. Daarbij werd een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis.