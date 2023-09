🔴 Liveblog: FC Volendam pakt eerste puntje tegen Heracles (2-2), AFC onderuit in tweede divisie

De waterpolovrouwen van ZV De Zaan hebben ook de derde wedstrijd in de voorronde van de Champions League verloren. Het Spaanse Terrassa was vandaag met 16-15 net te sterk. Eerder verloor De Zaan ook al van het Spaanse Mataro (15-11) en het Hongaarse Zuglo (na strafworpen). Morgen sluit De Zaan de voorronde af tegen het Griekse Vouliagmeni. Alleen als de Zaankantse vrouwen bij de eerste drie in de groep zouden eindigen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi. De nummers vier en vijf gaan verder in de Euro Cup.