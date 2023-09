Tientallen praalwagens staan klaar voor bloemencorso Winkel: "Eén miljoen dahlia's"

Tientallen praalwagens, groot en klein, trekken vandaag door de straten van Winkel. Het jaarlijkse Bloemencorso Winkel verwacht weer tienduizenden bezoekers in het dorp. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de praalwagens en de afgelopen dagen stonden geheel in het teken van het corso om zo'n één miljoen dahlia's te spelden, te nieten en te plakken. "Dat de mensen genieten straks, dat is het belangrijkste."

"Eerst is het twee avonden in de de week, dan drie en uiteindelijk ben je zeven dagen in de week lekker bezig met de wagens." Paul Beers van de bouwgroep 'J.J. de Sioux' in Winkel kijkt met trots naar wat de grootste praalwagen wordt van het bloemencorso. In de loods zijn zeker twintig mensen bloemen aan het klaar maken voor de wagen. Jong en oud is druk bezig met het sorteren, nieten en plakken van de bloemen.

'Spook-taculair'

Thema van de wagen is Halloween, vertelt Beers. "Met als titel 'Spooktaculair'." De wagen wordt zo groot dat het niet in één geheel in de loods past. "Er gebeurt van alles. We hebben bewegende delen, veel muziek en figuranten. We doen het echt voor het publiek en als het droog is zijn wij gewoon gelukkig."