Volendamse kapelaan ontslagen om seksueel bericht aan minderjarige

De Volendamse kapelaan, die in mei werd geschorst vanwege een aangifte die tegen hem werd gedaan vanwege 'sexting' is door het bisdom ontslagen. De parochiepriester wordt verdacht van het sturen van een schadelijk bericht met seksueel getinte inhoud naar een minderjarige.

Sinds de aangifte afgelopen voorjaar is de parochiepriester niet meer werkzaam in de Volendamse kerk. Het bisdom laat weten na het schorsen steeds te hebben gezocht naar tijdelijke oplossingen om de vieringen en andere activiteiten toch door te laten gaan.

Ophef

Het nieuws over de kapelaan zorgde in mei al voor veel ophef in Volendam. Ouders lieten weten geschrokken te zijn en zaten met veel vragen. De kapelaan was nauw betrokken met jongeren. Zo was hij met tieners aan het gamen en maakte hij vlogs.

De politie benadrukte eerder aan NH dat de medewerker werd verdacht van één schadelijk mediabericht, en dat er één aangifte lag.

Niet langer doorgaan

De taken van kapelaan werden de afgelopen periode merendeels opgevangen door pater Karol Mikloško, die zijn werk in de parochie zal voortzetten. "Daarvoor zijn wij hem dankbaar", aldus Putter.

Het bisdom blijft in overleg met de pastoor en het kerkbestuur over de pastorale bezetting in de parochie.