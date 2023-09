Jong AZ blijft steken op doelpuntloos gelijkspel bij FC Dordrecht

Het is Jong AZ niet gelukt om FC Dordrecht op de knieën te krijgen. Het werd in Dordrecht 0-0. Daardoor wonnen de Alkmaarse jonkies opnieuw niet op vreemde bodem.

De week van Jong AZ begon nog goed, nadat Jong Ajax met 5-2 te kijk werd gezet. De eerste helft was echter een stuk minder flitsend in vergelijking met dat duel. FC Dordrecht kwam er als eerste uit via John Hilton. Hij kopte uit kansrijke positie vol op doelman Virgil Deen. In de tegenstoot stichtte Jong AZ gevaar via Ricuenio Kewal. De aanvaller kreeg een splijtende dieptepass van Jorn Berkhout, maar vond goalie Luca Plogmann op zijn weg. FC Dordrecht kwam daarna niet verder dan een afstandsschot van Mathis Suray en een kansje van Ilias Sebaoui.

Het regende na rust ook hevig, maar tot heel veel mogelijkheden leidde het niet. Al bleef het spel wel gelijkopgaand. Zo kreeg Kewal een gigantische kans. De aanvaller van Jong AZ faalde echter oog in oog met Plogmann. Ruben Kluivert kopte de bal aan de overkant net voor het doel langs. Jong AZ voerde de druk in de eindfase op, want hij wilde drie punten meenemen. Vlak voor het einde van de wedstrijd kreeg invaller Nick Koster nog een grote kans, maar die was niet aan hem besteed. Datzelfde gold voor Dave Kwakman, waardoor het 0-0 bleef.

Jong AZ staat zevende in de eerste divisie na zeven wedstrijden. Willem II, waarvan de wedstrijd werd uitgesteld door hevige regenval, is volgende week vrijdag de tegenstander.

Opstelling Jong AZ: Deen; Van Aken, Berkhout, Engel, Stam; Postma, Schouten, Kwakman; Kewal (Koster/72), Reverson (Addai/72), Poku (Daal/63)