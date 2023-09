Amsterdamse wildplukkers op zoek naar smaaksensaties: "Dit kun je niet in de supermarkt kopen"

Natuurliefhebbers die het groen rond de stad intrekken op zoek naar eetbare planten. Het wildplukken is bezig met een opmars. Wildplukken is het in de natuur verzamelen van paddenstoelen of plantendelen zoals bessen, noten en bloemen en Anke Wijnja geeft hier cursussen voor.

Maar, schijn bedriegt. Niet al het moois is ook daadwerkelijk eetbaar, weet cursist Els Wermenbol inmiddels. "Als je hier zo'n boterbloempje ziet", wijst ze aan, "mooi glanzende buitenkant, dan denk je 'o, lekker'. Dat ziet er mooi uit in de sla of op een klontje boter, maar ze zijn hartstikke giftig."

In Noord, vlak bij de Noorder IJ-Plas, staat een groep cursisten klaar voor een nieuwe ronde door het groen. "Eén van de redenen dat ik het geef is omdat ik merk dat heel veel mensen eigenlijk heel weinig weten van de natuur om hen heen", vertelt Wijnja. "Zeker mensen in de stad hebben soms het gevoel dat er heel weinig natuur is, maar op het moment dat je beter gaat kijken wat er om je heen groeit, zie je hoeveel er wel is."

Cursusleider Anke Wijnja geeft aan een groep cursisten alle nodige kennis en kunde mee over wat er in de natuur om ons heen te vinden is. Zelf plukt ze al bijna 30 jaar en die ervaring deelt ze nu met anderen. Belangrijk is dat ze meegeeft dat het plukken in de natuur officieel verboden is, maar het wordt gedoogd. Daarom gaan de plukkers wel op een specifieke manier te werk. "Waar pluk je en wat pluk je? Pluk niet alles op één plek weg, is één van de eerste dingen die je leert. Zeldzame dingen laat je staan of als iets er heel weinig is. Als je plukt, pluk je een beetje zoals een hert eet, dus een beetje van hier, beetje van daar."

Niet te koop

De cursisten genieten van de verrassende smaken die ze ontdekken in de stadse natuur en ze gaan daarom liever met hun mandje de natuur in en laten de winkels links liggen. "Dit kun je niet in de supermarkt kopen, want dit is niet te koop wat wij hier eten", aldus cursist Wermenbol. "De smaaksensatie is anders en puurder dan de kapot gekweekte kruiden uit de supermarkt."

Ook alles wordt duurder in de winkel, maar bang dat iedereen massaal de natuur in trekt om daar de boodschappen te doen is Anke Wijnja niet. "Ik denk niet dat het een middel is om armoede te bestrijden", geeft ze aan. "Nee, want dan moet je je eten er echt uit gaan halen, maar ik denk wel dat het je kan verrijken zonder dat het je geld kost."