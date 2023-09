Wijk aan Zeeërs over alarmerend RIVM-rapport Tata: "Er moet wat veranderen, maar ik ga niet weg"

Het vandaag verschenen RIVM-rapport over Tata Steel bevestigt wat de inwoners van het dorp Wijk aan Zee al wisten: hier wonen kan de gezondheid ernstig schaden. Sommige inwoners vinden alle tumult wat overdreven, zo blijkt vandaag na een rondgang door het dorp. "Als je echt geen stoffen tot je wilt krijgen moet je maar in Friesland gaan wonen."

Het RIVM publiceerde gisteren een langverwacht rapport. Hieruit bleek dat inwoners uit onder meer Wijk aan Zee gemiddeld tweeënhalve maand korter leven door de huidige uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide van Tata Steel. Daarnaast zou er een grotere kans zijn op ziektes als kanker en astma.

Overdreven

Het rapport is een document waarin voor het eerst heel compleet en concreet op een rij is gezet welke invloed Tata Steel heeft op de gezondheid van haar buren. Inwoners van Wijk aan Zee reageren vandaag dubbel op de publicatie. Enerzijds vinden ze dat er nu écht wat moet gebeuren, anderzijds heeft de regio het bedrijf ook nodig. Zo vertelt een Wijk aan Zeeër: "Sommige mensen slaan een beetje door in ons dorp."

Politieke reacties

Ook vanuit de (regionale) politiek volgen reacties. Zo noemt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat tevens opdrachtgever van het onderzoek, Vivianne Heijnen, de bevindingen van het RIVM 'serieus'. Ze vindt de huidige situatie onacceptabel en eist verbetering.

De Beverwijkse wethouder Brigitte van den Berg spreekt namens alle gemeenten in de IJmond, en ziet in het rapport aanleiding de schadelijke uitstoot van de hoogovens nu echt aan banden te leggen. Zie in deze video de reacties van de staatssecretaris en wethouder.

Toch reageren de meeste inwoners uit Wijk aan Zee enigszins cynisch. Zo grapt een man: "Of je nu 85 of 85 en tweeënhalve maand wordt: het maakt mij niet zoveel uit."