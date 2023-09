Kinderen met én zonder beperking racen in rolstoelen: "Gewoon hetzelfde zoals andere kinderen"

Voor het eerst in een rolstoel en voor het eerst met gehandicapte leeftijdsgenoten spelen. In de vernieuwde toegankelijke speeltuin in Nieuw-Vennep daagden kinderen met en zonder beperking elkaar gisteren uit voor een rolstoelrace. "Het spelen met hen is gewoon zoals met andere kinderen", merkt een van de kinderen zonder handicap op.

Foto: Snapshot Video 244069 (00:10) - Jessie Eickhoff

Kinderen uit combi-groep 5 en 6 van Daltonschool de Palet spelen samen met gehandicapte leeftijdgenootjes in speeltuin Jeugdland in Nieuw-Vennep. Als ze uitgespeeld zijn op de toestellen, is het tijd voor de rolstoelrace. Zodra het fluitje klinkt, grijpen de kinderen de handvatten aan de wielen van de rolstoel en bewegen ze zichzelf voorwaarts. Doordat kinderen met een beperking vaak op speciaal onderwijs zitten, komen ze minder in contact met kinderen uit de buurt. Daarnaast zijn de speeltuinen vaak niet toegankelijk voor kinderen met een beperking. Tekst gaat verder onder de video.

De kinderen van de basisschool doen samen met de gehandicapte kinderen een rolstoelrace - NH Nieuws

Voor kinderen die nog nooit in een rolstoel hebben gezeten, blijkt het nog best een uitdaging om het gras te ontwijken. Voor veel kinderen was dit niet alleen de eerste keer dat ze in een rolstoel hebben gezeten, maar ook dat ze met een kinderen spelen die een handicap hebben.

"Om met ze te spelen is eigenlijk hetzelfde als met andere kinderen" Eline, basisschoolleerling in Nieuw-Vennep

Dat geldt ook voor Eline. "Het is heel leuk", vertelt ze. "Ze zien er anders uit, maar om met ze te spelen is eigenlijk hetzelfde als met andere kinderen." Doordat kinderen met een beperking vaak op speciaal onderwijs zitten, komen ze minder in contact met kinderen uit de buurt. Daarnaast zijn de speeltuinen vaak niet toegankelijk voor kinderen met een beperking. Buiten spelen Ook basisschoolleerling Danny heeft weleens meegemaakt hoe vervelend het is om niet te kunnen meespelen. Doordat hij zijn been gekneusd had, belandde hij in een rolstoel en kon hij een maand lang niet buitenspelen. "Dat vond ik heel erg. Laat staan als dat voor altijd is." Tekst gaat verder onder de video.

Noë, leerling van basisschool Daltonschool de Palet in Nieuw-Vennep - NH Nieuws

Vester en Thomas, die al hun leven lang van een rolstoel afhankelijk zijn, willen als kinderambassadeur van het Gehandicapte Kind zorgen dat alle kinderen samen kunnen buitenspelen. "Wij willen ook mee kunnen doen", vertelt Thomas, die daarom extra van deze dag heeft genoten.

"Voor ongeveer negentig procent kon ik mee doen" Vester, een meisje met een handicap

In veel andere speeltuinen was zoiets niet mogelijk geweest. De speelplaats is namelijk onlangs vernieuwd en toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beperking. "Voor ongeveer negentig procent kon ik meedoen", vertelt Vester. "Niet overal, maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik ben hier al superblij mee." Tekst gaat verder onder een eerder gemaakte video over de vernieuwde toegankelijke speeltuin.

Rolstoel of niet: in deze Vennepse speeltuin kan iedereen uit de voeten - NH Nieuws

In de rest van gemeente Haarlemmermeer zijn weinig speeltuinen waar alle kinderen kunnen spelen, maar wethouder Marjolein Steffens wil daar verandering in brengen: "Als de oude speeltoestellen vernieuwd moeten worden, gaan we ze toegankelijk maken."

"Mensen worden niet meer weggestopt zoals vroeger" Mignon de Zwart, vrijwilliger bij Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer

Toch is er de afgelopen tijd al veel veranderd. "Mensen worden niet meer weggestopt zoals vroeger", vertelt Mignon de Zwart, die zelf in een rolstoel zit. "Vroeger waren er helemaal geen speeltuinen voor gehandicapte kinderen. Je was niet gelijk met andere kinderen, dus je speelde ook niet zoveel buiten." Vriendjes maken Dat is een groot probleem, volgens Dave Ensberg-Kleijkers van stichting Jantje Beton, die zich inzet voor meer speelplekken. "Buitenspelen is ook voor gehandicapte kinderen belangrijk, want daardoor leer je om vriendjes te maken", vertelt hij. Ook de basisschoolleerlingen gaan met een belangrijke les naar huis: "Niet ieder kind hoeft op jezelf te lijken."

Foto: Thomas en Vesper op de samenspeelplek - Jessie Eickhoff