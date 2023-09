In een rolstoelbakfiets het land door om toekomstige hulphonden aan pleeggezin te helpen

Met een vijfdaagse tocht in een rolstoelbakfiets vragen Bente Wepster en Cindy Andelbeek deze week aandacht voor het gebrek aan pleeggezinnen voor puppy's die worden opgeleid tot hulphond. Vandaag sloten ze hun tour af bij het hoofdkantoor van KNGF in Amstelveen, waar ze het fonds een cheque aanboden.

De dames zijn rolstoelafhankelijk: Bente vanwege een bindweefselaandoening en Cindy vanwege een zenuwziekte. Hun labradors Entli en Danja helpen hen dagelijks met tal van klusjes. Van bananen pellen tot de was in de wasmachine doen: vrijwel niets is de trouwe viervoeters te gek. En ze doen het graag.

“Danja is echt mijn maatje", vertelt Cindy, die de hond sinds februari in huis heeft. Ze heeft wel twee jaar en vier maanden moeten wachten op haar steun en toeverlaat. "Dat was zwaar", vertelt ze, "dan moest ik wachten tot m'n kinderen of man thuis waren. Dit scheelt een hoop energie."