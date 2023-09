Stadsstrand in Hoorn komende weken deels afgesloten

Een deel van het stadsstrand in Hoorn wordt vanaf vandaag afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat meldt Alliantie Markermeerdijken.

Bij het stuk strand naast schouwburg Het Park wordt nieuw asfalt gelegd. Ook wordt de inrit van de parkeergarage bij de schouwburg aangesloten op de weg naar het strand.

De afsluiting geldt deze week tot en met vrijdag. Dan is het strand afgesloten tussen 07.00 en 18.00 uur. Volgende week is het strand op maandag, dinsdag en woensdag op dezelfde tijden afgesloten. Donderdag en vrijdag is het strand de hele dag en avond niet bereikbaar.

Op de meeste avonden en in de weekenden is het strand geopend. Alliantie Markermeerdijken verwacht dat de werkzaamheden op zaterdag 7 oktober afgerond zijn.